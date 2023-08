Pubblicità

Il consigliere comunale Luigi Lanza ha indirizzato al Sindaco Angelo Balsamo e alla Presidenza del Consiglio comunale una interrogazione scritta.

OGGETTO: INTERROGAZIONE , con richiesta di risposta scritta, ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in merito all’ l’Avviso “Sport e Periferie 2023”.

Il sottoscritto Luigi Lanza, nato a Licata il 11/07/1989 ed ivi residente in Corso Italia, 206, in qualità di Consigliere Comunale:

PREMESSO che il dipartimento ministeriale dello Sport ha pubblicato in data 28 luglio 2023, l’Avviso pubblico attraverso il quale vengono erogati, per ogni singolo progetto, finanziamenti di importo massimo di 700.000,00 euro, allo scopo di realizzare e/o rigenerare degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane in modo da ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana, incrementare la sicurezza attraverso la promozione dell’attività sportiva e diffondere la cultura del rispetto e della giustizia sociale.

Considerato che lo sport è una delle principali “difese immunitarie sociali”, nonché fattore strategico per perseguire l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita e di “salute sociale” di ciascun individuo, e che per una città, come la nostra – bisognosa di impianti sportivi agibili, efficienti ed in grado di soddisfare le numerose richieste delle tante associazioni sportive attive a Licata – il bando in questione rappresenta una grande opportunità per dotarsi di strutture sportive sempre più adeguate, sicure dal punto di vista ambientale e soprattutto accessibili a soggetti aventi disabilità.

Ritenuto che con tale finanziamento si potrebbe, ad esempio, procedere al recupero della struttura sportiva, a ridosso dello stadio “Calogero Saporito”, rimasta incompiuta e mai utilizzata, che se completata potrebbe diventare un secondo palazzetto da adibire alle varie discipline sportive indoor.

Tenuto conto che a partire dal 1° settembre e fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023, sarà possibile caricare, nell’apposita Piattaforma predisposta dal Ministero, le proposte progettuali dei Comuni destinatari della misura di finanziamento.

Con la presente interrogazione

CHIEDE

Alla S.V.I. di sapere se l’amministrazione da Ella presieduta ha intenzione di partecipare al suddetto Bando di finanziamento, ed eventualmente di conoscere l’entità del finanziamento che si intende richiedere e la struttura e/o le strutture oggetto della proposta di intervento.

Al contempo, restando sempre nel campo del recupero degli impianti sportivi comunali, sarebbe gradito conoscere la situazione del Palasport “Nicolò Fragapane”. Non ci risulta, infatti, in merito, l’apertura di alcun cantiere per dare inizio ai previsti lavori di risanamento, riqualificazione e messa a norma della struttura.