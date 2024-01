Pubblicità

IN MERITO ALL’EMERGENZA NUBE TOSSICA. INTERVENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI FI, LUIGI LANZA.

Condividiamo la scelta improntata alla prudenza che arriva dal Tavolo Tecnico istituito in Prefettura. Con la salute dei cittadini non si può essere superficiali, bene, dunque, la chiusura delle scuole fino a quando non arriveranno i risultati dell’Arpa sull’attuale qualità dell’aria che si respira nella nostra città. Nello stesso tempo chiediamo sull’intera questione, oltre ad un puntuale e chiaro aggiornamento sugli sviluppi sanitari, tutti i chiarimenti del caso. Rinteneriamo, infatti, inconcepibile come una situazione potenzialmente cosi pericolosa, non sia stata eliminata con la dovuta e necessaria urgenza considerata la vicinanza con il centro urbano di un tale enorme deposito di rifiuti. La nostra richiesta, indipendentemente dall’intervento dell’azione della magistratura nell’individuare e/o stabilire eventuali responsabilità, è finalizzata alla prevenzione, affinché un disastro del genere non debba più ripetersi.

Luigi Lanza (Consigliere Comunale di Forza Italia)