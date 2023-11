Pubblicità

Luca Scozzari è stato nominato Coadiutore al supporto organizzativo al Re Capriata dalla dirigente Amelia Porrello.

Lo abbiamo sentito per una panoramica dettagliata sull’offerta proposta dal plesso di via Campobello.

Mi occupo di Orientamento ormai da diversi anni e mi sono sempre chiesto quali siano le reali esigenze degli alunni che dovranno scegliere un nuovo percorso di studi, per far si che la loro scelta sia consapevole e volta all’acquisizione di quelle competenze spendibili per il loro futuro. Oggi un’offerta formativa moderna deve essere in grado di superare steccati e recinti ormai obsoleti, sfruttare utili sinergie, mettere a sistema risorse e competenze. Questo è sempre stato e lo sarà anche quest’anno l’obiettivo dell’IIS “F. Re Capriata” che si presenta agli studenti delle Scuole Secondarie di I Grado con un’offerta formativa ampia e variegata e dal prossimo anno ci saranno 2 nuovi percorsi autorizzati con D.A. 119/Istr del 01/02/2023 Istituto Professionale – Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico e Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Grafica e Comunicazione.

Ecco la nostra offerta formativa completa:

✅TECNICO SETTORE ECONOMICO

1️⃣AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Dopo un biennio comune il percorso si intensifica con il secondo biennio e il quinto anno, strutturato in più opzioni:

⏹️Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM

Il profilo prevede lo sviluppo di competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali;

⏹️Sistemi informativi aziendali – SIA

Figura professionale che si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi;

Sbocchi Professionali

Nell’ambito aziendale: commercio, artigianato, istituti di credito, assicurazioni, aziende di servizio in genere, nei settori dell’amministrazione in aziende di produzione dei beni e servizi, agenzie commerciali, agenzie e succursali di aziende straniere, turismo, enti pubblici.

✅TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

1️⃣INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Dopo un biennio comune il percorso si articola in un secondo biennio ed un quinto anno, strutturato in due opzioni:

⏹️Informatica – INF

Il profilo prevede l’acquisizione di competenze in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo;

⏹️Telecomunicazioni – TEL

Il profilo prevede l’acquisizione di competenze in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata.

Sbocchi Professionali

Ambito aziendale: aziende specializzate in produzione e gestione di software; progettazione e gestione di sistemi di elaborazione dati e di reti di calcolatori; progettazione e produzione di apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; ambito delle professioni tecniche; pubblico impiego (settore tecnico); Accesso agli studi universitari con laurea in ambito scientifico, informatica e ingegneria.

🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕

2️⃣GRAFICA E COMUNICAZIONE

Nell’indirizzo Grafica e Comunicazione sono approfondite le aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. Nella fattispecie presentazione su supporto cartaceo (cataloghi tecnici, brochure, depliant) e/o multimediale (montaggi video, app per smartphone, siti web dinamici, presentazioni su supporti DVD) di materiali, apparecchiature e

macchinari.

Sbocchi professionali

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”:

ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;

interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero

ciclo di lavorazione dei prodotti.

E in grado di:

intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti;

integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;

intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;

utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:

alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa,

alla realizzazione di prodotti multimediali, alla realizzazione fotografica e audiovisiva,

alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);

gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente;

descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche.

✅PROFESSIONALE

1️⃣SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Dopo un biennio comune il percorso si intensifica con il secondo biennio e il quinto anno, strutturato in più opzioni:

⏹️Enogastronomia

Il profilo prevede lo sviluppo di competenze che consentono di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici;

⏹️Sala e Vendita

Il profilo prevede lo sviluppo competenze che consentono di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;

⏹️Accoglienza turistica

Il profilo prevede lo sviluppo di competenze per intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico – alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela.

🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕

2️⃣ Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ODONTOTECNICO

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” possiede le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizza metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio.

Sbocchi professionali

Il diplomato può accedere a qualsiasi percorso universitario o può inserirsi nel mondo del lavoro: trovare impiego presso laboratori odontotecnici o esserne titolare (previo esame di abilitazione alla professione). Può avviare attività commerciali nel settore, diventare informatore, consulente tecnico scientifico, insegnante tecnico – pratico e assistente di laboratorio negli Istituti professionali.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il progetto “restart ReCapriata”, il nostro progetto di orientamento, nel quale ci saranno tutte le date dei nostri Open Day, ossia giorni in cui la nostra scuola apre le porte per accogliere alunni e genitori.