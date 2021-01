È licatese, classe 2000, e di strada ne ha fatta tanta e altrettanta ne vuole fare, verso il professionismo. Stiamo parlando del tennista Luca Potenza, che sta esprimendo tutto il suo potenziale. Infatti si è issato fino al n. 727 ATP, partendo dal 1169. In cinque mesi ha guadagnato ben 442 posizioni, entrando in top 1000. È di fatto l’italiano che ha guadagnato più posizioni dopo il lockdown. Il ventenne licatese muove i primi passi sui campi del Tennis Club Sant’Angelo, passando a soli 14 anni da Catania, per poi dopo tre anni scegliere Roma dove si trova attualmente. Tra settembre e ottobre fece un filotto di tre tornei con una vittoria (il suo primo successo nel circuito professionistico). Eppure il suo primo amore fu il calcio, ma si ritrovò nel campo da tennis vicino casa con suo fratello Davide, e così iniziò tutto. Ma è rimasto un appassionato di calcio, seguendo il Licata, e tifa Juve. Oltre oltre allo sport, gli piace anche leggere, e da quanto abbiamo avuto modo di apprendere, uno dei suoi libri che reputa bellissimo è ‘Il piccolo principe’ di Saint-Exupery. Riportiamo questa citazione del libro. “Mi domando, – disse, – se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua.” Con l’auspicio che il licatese Potenza possa essere una stella del Tennis.

Salvatore Cucinotta