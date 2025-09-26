ADV

L’Istituto “Sandro Pertini” di Licata intitola l’aula magna alla professoressa Isabella Trupia.

Un’aula carica di emozione e di ricordi ha fatto da cornice alla cerimonia con cui l’Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini” di Licata ha voluto rendere omaggio alla memoria della professoressa Isabella Trupia, scomparsa prematuramente. L’aula magna della scuola porterà da oggi il suo nome, come segno tangibile di riconoscenza e affetto verso una docente che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità scolastica.

Alla presenza di colleghi e familiari, la prof.ssa Manuela Iapichino ha ricordato la passione educativa e il profondo senso di umanità che hanno contraddistinto la professoressa Trupia nel suo lavoro quotidiano. “Isabella non è stata solo un’insegnante, ma una guida capace di ascoltare, motivare e incoraggiare, trasmettendo valori autentici e duraturi”.

Gli interventi che si sono succeduti hanno tracciato il profilo di una donna che ha dedicato la sua vita alla scuola, sempre pronta ad accogliere e a sostenere chi si trovava in difficoltà.

Il momento più toccante è stato lo scoprimento della targa che da oggi intitola ufficialmente l’aula magna a Isabella Trupia. Un gesto che non vuole solo custodire il ricordo, ma soprattutto trasmettere alle nuove generazioni i valori di dedizione, generosità e passione educativa che hanno contraddistinto la sua vita.

Con questa intitolazione, l’Istituto “Sandro Pertini” di Licata rinnova il proprio impegno a fare della scuola non solo un luogo di istruzione, ma anche di crescita umana, nel segno dell’eredità lasciata dalla professoressa Trupia.