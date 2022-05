Pubblicità

Si è tenuto nei giorni scorsi, a Palazzo di Città, un incontro per l’istituzione anche nel Comune di Licata della “Rete di educazione prioritaria” (R.E.P.) contro la dispersione scolastica.

L’accordo di rete è stato sottoscritto, alla presenza del Sindaco di Licata Giuseppe Galanti, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Violetta Callea e della dott.ssa Silvana Burgio dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune, dalla Dirigente scolastica Maria Ausilia Corsello, nella qualità di coordinatrice dell’Osservatorio locale dispersione scolastica di Canicattì e dai Dirigenti scolastici Francesco Catalano dell’Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio” e Maurizio Buccoleri dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi”.

Le R.E.P. (Reti di educazione prioritaria) sono state costituite nei comuni di Canicattì, Castrofilippo e Licata, come indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nel nuovo piano strategico per la lotta e la prevenzione della dispersione scolastica.

Gli accordi di rete tra l’Osservatorio, i Comuni e le Scuole interessate porteranno alla costituzione di una vera e propria equipe territoriale formata dall’operatore psicopedagogico dell’Osservatorio locale dispersione scolastica di Canicattì, la dott.ssa Carmela Matteliano, dalle Assistenti sociali dei Comuni di Licata, Canicattì e Castrofilippo e dai Docenti referenti delle Istituzioni scolastiche dei Comuni interessati.

L’equipe opererà attraverso interventi mirati sui soggetti a rischio, al fine di rimuovere o ridurre le cause della dispersione scolastica.