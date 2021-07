Pubblicità

Il Licata calcio ottiene la concessione dello stadio comunale Dino Liotta per i prossimi 15 anni. La firma sull’accordo è stata messa questa mattina a Palazzo di Città. “Ringraziamo l’amministrazione soprattutto nelle persone del Sindaco Galanti e del vice Montana per aver snellito le procedure anche alla luce dell’imminente iscrizione da comunicare in Lega – le parole di Scimonelli e Peritore che hanno rappresentato il Licata calcio nella giornata odierna – si completa un iter lungo 10 mesi per il Dino Liotta e siamo alle battute finali per il Saporito e per la foresteria di Piano Bugiades. Un risultato importante di cui siamo molto soddisfatti”.