Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Licata sono intervenuti in zona 7 spade in seguito ad una segnalazione. Dall’esterno di una abitazione provenivano infatti grida di donna. Un equipaggio si è quindi recato nei pressi della residenza per verificare quanto accaduto. Da una prima ricostruzione pare si tratti di una lite tra due fidanzati al termine della quale uno dei due avrebbe avvisato i Carabinieri.