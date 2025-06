Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, in un clima di distensione e di proficuo confronto, decide di invitare i deputati regionali Angelo Cambiano e Carmelo Pace, ad un incontro da compiere presso la Cabina Unica di Regia per illustrare con trasparenza i dati che riguardano l’abbattimento dei tempi d’attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici in provincia di Agrigento: “Al fine di placare querelle stucchevoli che, dal punto di vista della Direzione strategica ASP, non sono incentrate sui dati di attività, risultano prive di una vera utilità collettiva e, anzi, rischiano di generare pesantezza anche nell’opinione pubblica – comunica il direttore Capodieci – vorrei invitare i deputati regionali Angelo Cambiano e Carmelo Pace, così come qualsiasi altro rappresentante istituzionale interessato, ad un incontro chiarificatore e privo di ogni intento polemico da compiere proprio presso la sede della Cabina Unica di Regia. L’occasione, in un clima di confronto costruttivo e di piena trasparenza dei processi, avrebbe il risultato di far conoscere e verificare, nel dettaglio, i dati che permettono all’ASP di Agrigento di affermare con certezza che i tempi d’attesa in provincia sono perfettamente allineati agli standard richiesti dalla normativa vigente (prima azienda in Sicilia ad aver ottenuto questo status) ed in questo senso azzerati. Sono certo – conclude il direttore – che il mio invito sarà recepito con entusiasmo e senso civico e ritengo che potrà rappresentare l’opportunità, oltre che per compiere le opportune e trasparenti verifiche insieme, di conoscere l’equipe degli operatori che ha permesso il raggiungimento del traguardo”.