Già alle 10,30 di questa mattina, l’isola ecologica di via Giarretta esplodeva. Enorme la quantità di spazzatura ammassata all’interno e all’esterno della struttura in ferro dove sono posizionati i raccoglitori. Alla luce della probabile quantità di rifiuti che verrà prodotta oggi dai licatesi, c’è il serio rischio che l’intera via Giarretta venga coperta dell’immondizia. Ecco perché, servirebbe svuotare il presidio.