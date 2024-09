Pubblicità

Il Lions Club International si impegna attivamente nel promuovere l’integrazione e l’inclusività nelle scuole, affinché tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche, abbiano accesso a un’istruzione equa e di qualità. Attraverso iniziative di solidarietà e collaborazioni con enti locali, il Lions Club lavora per abbattere le barriere che impediscono ai bambini di partecipare pienamente alla vita scolastica e per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

Nell’ambito di questo impegno, il Lions Club Licata, presieduto dalla Dott.ssa Lavinia Cacciatore, ha aderito e promosso l’iniziativa “Lo Zaino Sospeso” un service distrettuale in collaborazione con il Club Inner Wheel Licata, guidato dalla Prof.ssa Rita Provenzani.

Il Presiedente del L.C Licata si è coordinata con la circoscrizione per il service, collaborando con la Prof.ssa Margherita Sciortino, membro del comitato “ZAINO SOSPESO”.

L’obiettivo di questa iniziativa è sostenere i bambini delle famiglie in difficoltà fornendo loro il materiale scolastico necessario per affrontare serenamente il nuovo anno scolastico.

Questa iniziativa avrà lunga durata, al fine di raccogliere materiale scolastico durante l’anno.

Le cartolibrerie che attivamente collaborano con i club in questa iniziativa sono

Giardina

Play School

Mondo Carta

La Matita

Scuola Ufficio

Paper Point.

Ogni cartolibraio ha già contribuito con generose donazioni.

Grazie alla collaborazione tra il Lions Club Licata e il Club Inner Wheel, questa iniziativa di solidarietà mira a garantire che ogni bambino possa avere un buon inizio del nuovo anno scolastico, promuovendo un ambiente educativo inclusivo e solidale.

Questa iniziativa è composta da 2 fasi.

Fase 1: Promozione nelle cartolibrerie

Il 31 agosto è stata avviata la prima fase dell’iniziativa nelle cartolibrerie di Licata. Sono state affisse locandine informative e il personale è stato sensibilizzato per promuovere l’iniziativa con i genitori che fanno acquisti per il ritorno a scuola e durante tutto l’anno scolastico.Hanno già partecipato al service i soci Lions ed Inner Wheel e le cartolibrerie con immediata donazione di materiale scolastico di varia tipologia.

Fase 2: Coinvolgimento delle scuole

Con la riapertura delle scuole, l’iniziativa proseguirà coinvolgendo i dirigenti scolastici, i docenti e i rappresentanti di classe. Saranno promosse attività di sensibilizzazione nelle scuole per stimolare ulteriormente la partecipazione delle famiglie e favorire la raccolta di materiale scolastico.

Lavorare insieme cartolibrerie, cittadini e Club, unendo le risorse e le competenze, ci permette di supportare concretamente le famiglie in difficoltà e offrire ai bambini tutto il necessario per il nuovo anno scolastico.