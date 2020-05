In questo momento di grandissima emergenza e di necessaria solidarietà il Governatore Distretto 108Yb Sicilia del Lions Club International, dottor Angelo Collura, comunicherà tre importanti interventi finanziati dalla Fondazione Internazionale, da lui richiesti per le Comunità di Licata, Grotte e Zafferana Etnea. Domani pomeriggio alle 18 nel corso di una diretta live sulla pagina Facebook del Distretto https://www.facebook.com/distrettolions108yb/ il Governatore Collura presiederà un momento di presentazione dei tre progetti e dei relativi finanziamenti alla presenza dei sindaci di Licata, dottor Giuseppe Galanti, del sindaco di Grotte , dottor Alfonso Provvidenza, e del dottor Salvatore Russo, Sindaco di Zafferana Etnea, e dei presidenti dei Lions Club di Licata, dottor Salvatore La Lumia, del Lions Club Zolfare, dottor Calogero Patanella, e del Lions Club Zafferana Ionica, dottoressa Maria Pia Michelacci.

Saranno presenti il Past Presidente internazionale e responsabile europeo LCIF , dottor Giuseppe Grimaldi, l’immediato Past Governatore, dottor Vincenzo Leone, e il Coordinatore Distrettuale della Lions Club International Foundation dottor Vincenzo Spata. L’evento on line sarà condotto dal Direttore della Rivista Distrettuale “Lions Sicilia” professor Francesco Pira.

“Nel corso del nostro incontro di domani – ha dichiarato il Governatore Collura – utilizzando le nuove tecnologie parleremo di questi importantissimi momenti di solidarietà per il nostro territorio e le nostre Comunità. Il finanziamento relativo ad una pompa idrovora per il Comune di Licata necessaria ed indispensabile dopo l’alluvione dello scorso 24 novembre 2019 che ha creato danni serissimi, la realizzazione dell’Alzaheimer Caffè nel Comune di Grotte in collaborazione con il Leo Club nei locali del Comune di Grotte, centro pilota di aiuto socio-assistenziale, ed ancora il ripristino di “Parco di Pisano” luogo dedicato e frequentato da bambini, disabili, giovani e famiglie distrutto dagli eventi sismici del 25 e 26 dicembre 2018.

Si tratta di 33 mila e 500 dollari, finanziamenti importanti che serviranno a far comprendere quanto l’impegno dei Lions siciliani e dei Lions di tutto il mondo sia concreto ed immediato. Abbiamo scelto – ha concluso il Governatore Collura – in un momento in cui non possiamo incontrarci di persona lo facciamo sul web per condividere questi importanti momenti di solidarietà con le comunità siciliane in un momento di resilienza”.