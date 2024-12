Ieri, presso l’Istituto Comprensivo Marconi, si è svolta la Festa degli Auguri di Natale, un evento che ha regalato emozioni indimenticabili.

Il Lions Club Licata, rappresentato dalla presidente, Dott.ssa Lavinia Cacciatore, è stato onorato di partecipare a questa splendida celebrazione. La presidente ha espresso sincera gratitudine per la collaborazione continua tra il Lions Club e la scuola, che ha portato alla realizzazione di numerosi progetti significativi come il Poster per la Pace, il Progetto Kairos, oggi, il Service Lo Zaino Sospeso , service in collaborazione con il club Inner Wheel di Licata presieduto dall ‘ Ins. Rita Provenzani

Un sentito ringraziamento va al preside Maurilo Lombardo e alla Vicepreside Alesci Tiziana per la calorosa accoglienza e il supporto nella realizzazione di questi importanti progetti. Ringraziamo il Presidente di Zona 27, Dott. Giuseppe Caci, che ha onorato l’evento con la sua presenza .

Durante il suo intervento, la Dott.ssa Cacciatore ha invitato i genitori presenti a unirsi a questo gesto solidale, sostenendo i bambini meno fortunati con l’acquisto o la donazione di materiale scolastico presso le cartolibrerie aderenti, ricordando quanto sia importante, soprattutto a Natale, accendere la luce della solidarietà.

La festa è stata un vero trionfo di emozioni, con spettacoli di canti, balli e momenti di riflessione che hanno toccato profondamente i cuori di tutti. Le voci superbe degli alunni e delle docenti, insieme al loro talento naturale, hanno trasformato l’evento in un’esperienza unica, fatta di cuori puri, gioia e dolcezza.

Complimenti alle prof.sse Piera Grifasi e Giusi Pitruzzella per il loro impegno , dedizione e direzione ammirevole dello spettacolo natalizio e per il loro talento

canoro.

Un sentito grazie all’Istituto Marconi per questa meravigliosa occasione, che ha dimostrato adora una volta la forza della collaborazione e dell’unione per un futuro migliore.