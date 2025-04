Un Lions Day Straordinario a Licata!

Il Lions Club Licata, presieduto dalla D.ssa Lavinia Cacciatore, ha celebrato un Lions Day davvero riuscito, nel segno della prevenzione, della solidarietà e della collaborazione!

“Durante la mattinata sono stati offerti tantissimi screening gratuiti alla cittadinanza:

Screening logopedico (test Payne – postura linguale)

Valutazione nutrizionale e rischio cardio-metabolico, con consigli su corretta alimentazione e stile di vita.

Esame podoscopico e valutazione dell’appoggio al suolo.

Valutazione posturale e funzionale.

Screening del diabete con misurazione della glicemia.

Abbiamo inoltre distribuito brochure informative su dislessia e autismo, e promosso la valutazione del rischio cardio-metabolico, sensibilizzando grandi e piccoli sull’importanza della prevenzione.

Ringraziamo l’Assessore Salvatore D’Addeo, che con la sua presenza ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per il nostro territorio.

Un ringraziamento speciale va:

Alla Procivis di Licata per aver offerto gratuitamente il gazebo.

Al Centro Commerciale San Giorgio per averci ospitato ancora una volta con grande disponibilità

A tutti i professionisti che hanno reso possibile questa splendida giornata:

-Dott. Filippo Di Vita, kinesiologo

-D.ssa Stefania Mangione, biologa nutrizionista

-D.ssa Tania Cacciatore, infermiera

-D.ssa Angela Licitra, logopedista

– I professionisti del Progetto Kairós

-Podologia Futura gruppo di ricerca e formazione

– Commissione d’Albo Territoriale Podologi CL-AG

– Dott. Luigi Lanza, farmacista, per averci donato glucometri e strisce per la misurazione della glicemia.

Grazie a tutti i soci Lions e a ogni singola persona che ha contribuito al successo di questo evento! Insieme possiamo lasciare il segno”.