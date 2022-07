Pubblicità

Già al lavoro il nuovo Consiglio Direttivo che affiancherà il Presidente del Lions Club Valle dei Templi, professor Francesco Pira, per l’Anno Sociale 2022/23. Un anno che si preannuncia ricco di iniziative e progetti che vedranno il giovane ma attivissimo Lions Club. Oltre al Presidente Pira faranno parte del Consiglio Direttivo : Gioacchino Cimino (I° Vice Presidente), Alessandro Cibella (II° Vice Presidente), Giuseppe Freni (III° Vice Presidente ), Maria Assunta Iacona (Past Presidente) Gaetano Salemi (Segretario), Antonia Russello (Tesoriere), Sonia Siracusa (Cerimoniere), Giuseppina Lattuca (Presidente Comitato Soci), Antonella Morreale (Presidente Comitato Service), Gaetano Liotta, Francesca Paratore , Calogero Acquisto, Maria Antinoro, Sandra Urso e Calogero Capostagno.

Questi gli altri incarichi attribuiti: Giusy Cunzia, Censore, Giuseppe Freni, Officer per la Sicurezza , Francesca Paratore Presidente Comitato Marcketing e Comunicazione , Santino Cuffaro, Presidente Comitato Statuto e Regolamento – Anna Lo Presti, Coordiantore,

Comitato Tecnologie Informatiche, e Paola Maria D’Arrigo Coordinatore Comitato Finanze.

La prima attività del Lions Club Valle dei Templi è stata annunciata dal Presidente Francesco Pira per domani mercoledì 20 luglio 2022 alle 15,30 quando sarà rinnovato tra il Centro Commerciale Città dei Templi e il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, l’importante Protocollo d’Intesa avviato lo scorso anno. Si tratta di un Protocollo che sarà firmato dal direttore del centro , Elisa La Rocca, e Francesco Pira , presidente del club, che consentirà ai Lions di svolgere la propria attività di Servizio in favore ed a sostegno della propria comunità territoriale e di un sempre maggior numero di persone. In particolare, il club di Agrigento potrà usufruire , per l’intero anno sociale 2022/2023, di uno spazio gratuito all’interno della Galleria Commerciale per svolgere azioni di servizio di aiuto e supporto alla comunità.

I soci Lions offriranno ai cittadini che frequentano il centro commerciale i cosiddetti “Service” volti al supporto delle persone più fragili e di quanti si trovano in difficoltà. Nel corso dell’anno sociale, infatti, saranno proposte iniziative di volontariato volte a raggiungere questi obiettivi, tra i quali anche gli screening sanitari gratuiti (tra questi quello del diabete e dell’alzahimer), oltre ad altri Service di natura sociale, ambientale, culturale, etc.

“Si tratta – ha sottolineato il Presidente Pira – di un importante ed innovativo accordo, che contribuirà anche a portare sempre più i Lions tra la gente e con la gente, stando tra le persone e divulgando anche il messaggio lionistico per una sempre più elevata conoscenza del mondo lionistico e del grande servizio di volontariato che migliaia di Soci Lions svolgono nelle proprie comunità in tutto il mondo. Un’iniziativa – conclude il Presidente del Lions Club Valle dei Templi che ben si sposa con la mission della struttura, ovvero essere un centro di aggregazione con finalità sociali ed al supporto del territorio”.

Il Presidente Pira, alla vigilia del rinnovo del protocollo, ha espresso un particolare ringraziamento alla Direttrice del Centro Commerciale “Città dei Templi”, dottoressa Elisa La Rocca, per la sensibilità e disponibilità mostrata sin dallo scorso anno nei confronti di Lions Clubs International e, nello specifico, al Lions Club Agrigento Valle dei Templi ed ai suoi Soci. Prossimamente sarà predisposto e promosso un programma di service ed azioni di volontariato per la gente che i Lions celebrano all’interno del Centro Commerciale, al fine di stare sempre più tra le gente e con la gente.