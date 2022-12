Pubblicità

Si è svolta ieri mattina la raccolta alimentare del Lions Club di Licata, presieduto da Gloria Incorvaia. Notevoli i quantitativi di cibo a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia, dolciumi, pandori, latte e pasta che sono stati raccolti dai soci Lions grazie alle proprie donazioni ed a quelle dei tanti cittadini di buon cuore. Già nel primo pomeriggio, quanto raccolto è stato confezionato e trasportato presso la Chiesa Beata Maria Vergine di Monserrato, meglio conosciuta come Sacro Cuore, dove le famiglie bisognose potranno recarsi per ritirare il proprio pacco spesa in modo da portare sulle proprie tavole per Natale quanto necessario a festeggiare questa ricorrenza di gioia e solidarietà.