Il Lions Club Licata, sotto la guida della Presidente d.ssa Lavinia Cacciatore, ha aderito con entusiasmo al Progetto Nazionale “CHIEDI AL TUO LIONS“, per la fornitura gratuita di occhiali da vista a persone in difficoltà.

“Durante l’anno lionistico 2024-2025, il Club ha contribuito attivamente a raccogliere le richieste di coloro che hanno necessità di un occhiale e non possono permetterselo.

Grazie alla collaborazione dell’ottico Marco Bonvissuto, referente dell’Area Vista del Club, l’iniziativa ha potuto offrire una risposta concreta a chi vive una fragilità spesso trascurata, restituendo non solo la vista, ma anche dignità e inclusione.

Abbiamo accolto 17 richieste grazie ad un ultimo incontro del 8 maggio.

Attualmente siamo in attesa della fornitura ufficiale da parte del Multidistretto per procedere con la consegna degli occhiali a chi ne ha fatto richiesta.

Un impegno di servizio che riflette i valori lionistici di solidarietà, prossimità e azione concreta”.