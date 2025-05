Il Lions Club Licata, guidato dalla Presidente Dott.ssa Lavinia Cacciatore, ha realizzato con grande soddisfazione una significativa giornata di sensibilizzazione e formazione scolastica, all’insegna dell’inclusione, della consapevolezza e dell’ascolto.

Alle ore 9:30 si è tenuto il service “Conoscere la Dislessia a Scuola”, rivolto a insegnanti e personale educativo, per offrire strumenti utili a riconoscere e gestire i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), grazie alla competenza della Dott.ssa Angela Licitra, logopedista e referente per la X Circoscrizione.

A seguire, alle ore 11:30, si è svolto il secondo appuntamento della giornata: “Come vedo il mondo: 15 modi per capirmi”, campagna di sensibilizzazione sull’autismo inclusa nel Service Nazionale “Autismo e Inclusione – Nessuno Escluso”, anch’esso condotto con sensibilità dalla Dott.ssa Licitra, in collaborazione con lo studio Progetto Kairos.

Durante la giornata, il Club ha donato cartelloni e brochure informative su dislessia e autismo, da lasciare come strumenti utili alla comunità scolastica.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” – plesso Dino Liotta e della Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII, che si ringraziano per la disponibilità, l’accoglienza e il supporto organizzativo dimostrato.