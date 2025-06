La Presidente del Lions Club Licata, Dott.ssa Lavinia Cacciatore, e Vicepresidente della Commissione Zonale Territoriale Podologi CL-AG, nel corso del suo mandato per l’anno sociale 2024/2025, ha promosso ben 5 eventi accreditati ECM, consolidando un impegno concreto nella formazione sanitaria e nella valorizzazione del servizio alla comunità.

Con il convegno del 21 giugno presso il Museo Archeologico di Licata, si è concluso un anno segnato da un’intensa attività formativa: oltre 400 professionisti e studenti della salute, provenienti non solo dal territorio e dalla provincia, ma da tutta la Sicilia, hanno partecipato agli eventi promossi dal Club.

Un risultato amplificato dalla collaborazione con il prestigioso IRCCS Galeazzi di Milano, durante il Seminario Interuniversitario sul Piede Reumatoide, che in un’unica giornata ha visto coinvolti oltre 400 professionisti e studenti da tutta Italia.

In totale, sono stati erogati oltre 50 crediti ECM, andando ben oltre il fabbisogno formativo annuale previsto per i professionisti della salute.

Ma ciò che rende tutto questo davvero significativo è il valore del convegno come spazio di dialogo, confronto e crescita. Un’opportunità per informare e formare, per mettere in rete saperi, esperienze e visione.

La Dott.ssa Cacciatore, podologa e professionista della salute, ha sottolineato quanto forte sia il legame tra lo spirito lionistico e il mondo sanitario: entrambi uniti da una missione comune, quella di servire con competenza e dedizione la comunità.

Un anno che ha lasciato il segno. Con passione, responsabilità e orgoglio lionistico.