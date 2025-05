Il Lions Club Licata, presieduto dalla Dott.ssa Lavinia Cacciatore, in collaborazione con la cdat Podologo e Podologia Futura, desidera esprimere sincera gratitudine per la straordinaria riuscita del convegno “Intelligenza Artificiale, Telemedicina e Salute: Opportunità, Limiti e Responsabilità Sanitaria”, evento accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie.

In una sala gremita con 63 presenze, nella cornice unica del Museo Archeologico di Licata, il convegno ha rappresentato un’occasione di confronto profondo e di grande attualità.

Hanno onorato l’evento con la loro presenza il

Dott. Giuseppe Caci, Presidente della Zona 27 Lions,

Il Prof. Francesco Pira, Presidente Zona 26 Lions e presidente nazionale So.San , Arch. Rosario Callea, in rappresentanza del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, che ringraziamo sentitamente per la meravigliosa location d’eccezione,

Andrea Burgio, Assessore alla Cultura del Comune di Licata, la dott.ssa Martina Piombino presidente della cdat Podologi Cl-AG .

Relatori di altissimo spessore hanno impreziosito il dibattito, tra cui:

Prof. Francesco Pira, sociologo e docente universitario all’Università di Messina,

Dott.ssa Maria Lucia Rita Di Grigoli, dirigente delle professioni sanitarie e docente presso l’Università Kore,

Avv. Gloria Incorvaia, avvocata e criminologa forense,

Dott.ssa Stefania Mangione, biologa nutrizionista,

Dott. Agostino Balsamo, ingegnere informatico ed elettronico,

Dott. Ignazio Sarullo, dietista.

I lavori sono stati moderati dal Dott. Alberto Rapisarda, dirigente medico dell UOC di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale san giacomo d’Altopasso di Licata, la Dott.ssa M. Di Grigoli dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica ed ostetrica e responsabile del cdl infermisteristica dell’università Kore di Enna, che hanno condotto con grande professionalità il dialogo tra discipline diverse ma convergenti sull’importanza di un approccio etico, responsabile e umano alla salute.

Il Lions Club Licata ringrazia vivamente tutte le autorità civili e lionistiche presenti, nonché i professionisti e i cittadini che hanno partecipato con interesse, dimostrando quanto sia centrale, oggi più che mai, riflettere insieme sul rapporto tra progresso tecnologico e tutela della salute.

Un incontro che ha davvero saputo costruire un ponte tra sapere e responsabilità, tra innovazione e umanità.