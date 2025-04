Accade per la terza volta. Un Premio per la Creatività nella Arti e nell’Impegno Sociale. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dall’Avv. Gaetano Salemi, Domenica 27 aprile 2025 alle 17,30, presso il Circolo Empedocleo in Agrigento, celebrerà la terza Edizione del riconoscimento dedicato a donne e uomini, ragazze e ragazzi, che si sono distinti nella Arti e Imprenditori che hanno reso creativo il loro impegno sociale. Il Presidente Salemi ha messo al lavoro una commissione, presieduta dal socio Prof. Francesco Pira e composta dai soci: Gaetano Salemi, Susy Iacona, Daniela Capitano,Gioacchino Cimino e Luciano Carrubba che hanno valutato le candidature e decretato le vincitrici e i vincitori della terza edizione:

Sezione Scrittura: Roberto Mandracchia

Sezione Teatro, Musica e Canto: Claudia Rizzo

Sezione Imprenditoria: Paolo Ganduscio

Sezione Pittura: Sergio Criminisi

Sezione Arte Musiva: Giuseppe Cammilleri

Sezione Young: Giorgia Lo Monaco

Sezione Impegno Sociale – Inclusività: Massimo Cappa

Sezione Impegno Sociale – Cultura: Don Angelo Chillura

Sezione Impegno Sociale – Azione ed Inclusività: Angela Rancatore

Sezione Impegno Sociale – Volontariato: Daniela Ciminnisi

Sezione Impegno Sociale – Didattica e Laboratorio Musicale: Anna Maria Di Nolfo

Sezione Impegno Sociale – Management Pubblico: Salvatore Prestia

Sezione Speciale Scienza “Dott. Liborio Capitano”: Fabio Caradonna

L’evento sarà presentato dal Prof. Francesco Pira, quest’anno affiancato dal Presidente del Club Avv. Gaetano Salemi, ed insieme ai due soci professori Daniela Capitano e Luciano Carrubba. Tutta la videografica è stata preparate dall’avvocato Gaetano Salemi.

Tutte le motivazioni ed i profili dei vincitori saranno rese note nel corso dell’evento di premiazione.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il Presidente del Lions Club Valle dei Templi Gaetano Salemi – è quello di premiare le eccellenze del nostro territorio e siciliane che hanno raggiunto risultati rilevanti, ma a cui non è stata riconosciuta la Creatività. Per questo abbiamo ricordato una massima di Albert Einstein : la creatività è l’intelligenza che si diverte”. Noi abbiamo voluto registrare e consegnare queste eccellenze creative. Ognuno nel proprio campo ha espresso ed esprime ogni giorno creatività con successo”. Il Presidente Salemi ha anche sottolineato che quest’anno la manifestazione – oltre a rientrare nella attività culturali che il Club promuove nell’ambito dell’anno di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, è anche arricchita di una nuova Sezione Speciale “Scienza” intitolata al biologo Dott. Liborio Capitano e che intende premiare le eccellenze in ambito scientifico della nostra regione.

Il Presidente Salemi ha infine sottolineato che l’evento saràanche un’occasione per raccogliere fondi da destinare allaLCIF, la Fondazione del Lions Club International da destinare alla ricerca sul cancro infantile.