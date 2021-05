La famiglia del licatese deceduto in seguito all’incidente di ieri ha affidato all’avvocato Francesco Cottone una precisazione che pubblichiamo integralmente.

A seguito dell’incidente mortale verificatosi ieri in via G.D’Arezzo che ha portato alla tragica scomparsa del giovane Marotta Antonino di anni 28 i genitori e il fratello della vittima tengono a precisare a secca smentita di quanto riportato ieri dalle varie testate giornalistiche che il giovane non era sposato e che il bambino che tiene in braccio in una foto pubblicata è il nipote. La famiglia chiede che sia mantenuta la privacy ed ha nominato come legale di fiducia l’avvocato Cottone Francesco del Foro di Gela. Quest’ultimo, firmatario della presente nota, proprio nell’interesse della famiglia si è prontamente attivato con gli organi di polizia e con la procura, al fine di collaborare con gli stessi per fare luce su quanto è accaduto. Lo scrivente difensore chiede di non pubblicare notizie non veritiere e di rispettare il dolore che sta provando la famiglia.