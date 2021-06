Pubblicità

Il materiale bruciato due anni fa all’interno dell’area comunale dell’ex mattatoio in via Umberto secondo verrà caratterizzato. Lo fa sapere il Comune che – tramite una determina dirigenziale – ha nominato un responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio. Alla base della caratterizzazione, c’è la necessità di capire nel dettaglio di cosa si tratta per poter successivamente intervenire con una bonifica dell’area. Il dipendente comunale individuato è Antonino Napoli del dipartimento Lavori Pubblici. Come si ricorderà, l’incendio scoppiato nell’area dell’ex macello comunale aveva dato vita alla combustione di migliaia di mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti momentaneamente stoccati all’interno. Il materiale in plastica era bruciato per diverse ore con nuvole di fumo acre e denso visibili a diversi chilometri di distanza.