Limpiados Volley dà il via alla nuova stagione sportiva: iscrizioni aperte per tutte le categorie!

Con l’arrivo di settembre, torna l’energia, la passione e il ritmo incalzante della pallavolo: la Limpiados Volley è pronta a scendere di nuovo in campo per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni, crescita e gioco di squadra.

Iscrizioni aperte!

La società ha ufficialmente aperto le iscrizioni per tutte le categorie giovanili, offrendo un’opportunità unica a bambini e ragazzi di avvicinarsi al mondo della pallavolo in un ambiente sano, stimolante e professionale. Le categorie disponibili includono:

• Minivolley (per i più piccoli, dai 5 anni in su)

• Under 12

• Under 14

• Under 16

• Under 18

Un percorso formativo completo

Limpiados Volley non è solo sport: è educazione, disciplina, amicizia e divertimento. Gli allenatori qualificati accompagneranno ogni atleta nel proprio percorso, valorizzando il talento individuale e promuovendo il gioco di squadra.

Dove e come iscriversi

Le attività si svolgeranno presso la palestra scolastica “V.Greco” di Licata, con allenamenti settimanali e partecipazione ai campionati federali. Per iscriversi, basta contattare la segreteria della società o visitare la pagina ufficiale sui social per tutte le informazioni dettagliate. Sarà possibile frequentare i corsi anche a Palma di Montechiaro presso il Palatenda “Rizzotto”.

La Limpiados Volley aspetta nuovi volti, nuove energie e tanta voglia di mettersi in gioco. Che tu sia alle prime armi o già esperto, c’è un posto per te in squadra.

Unisciti alla famiglia Limpiados: ti aspettiamo sotto rete, comincia per gioco e continua per passione.