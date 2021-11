Pubblicità

Si avvicina l’esordio stagionale per le ragazze della Limpiados Volley “Vivere&Viaggiare” che si stanno preparando per il campionato di categoria U18 e quello di Prima Divisione. Sarà il torneo delle Under a cominciare per prima e vedrà, il 09 dicembre, la Limpiados Vivere&Viaggiare ospite della ClimaCasa Volley di Sommatino .Il team allenato da G.Sorrusca si è confrontato, nell’ultimo mese, in alcuni test match impegnativi che hanno fornito indicazioni positive al tecnico .

“E’ stato – conferma Sorrusca – un inizio di lavoro fatto di piccoli passi ma adesso siamo già a buon ritmo. La società ed il Presidente Cellura A. stanno facendo grandi sforzi per metterci in condizione di arrivare bene ai primi test sul campo, stiamo crescendo tutti insieme con il lavoro che prosegue molto bene”.

Ne è convinta anche De Caro Mariagrazia, atleta veterana del team licatese, che per 6 anni ha disputato i campionati di prima divisione con la Limpiados Volley. “Sarà un percorso tutto da scoprire – dice la pallavolista – con una squadra di esordienti perlopiù e dove c’è una grande voglia di lavorare e migliorare. Direi che ci sono ottime premesse per fare buone cose nonostante ci siano in squadra atlete del 2008 e 2007 alle quali manca l’esperienza”.

Angelo Cellura, presidente del club, ha buone sensazioni per la stagione che sta per iniziare. “Abbiamo un roster – dice – di buon livello, che ci permetterà di affrontare i campionati in modo sereno confidando nelle capacità delle ragazze. In Prima divisione e nel torneo U18 femminili cercheremo di essere competitivi. Sappiamo che sarà dura per una società giovane come la nostra, ma il lavoro paga sempre”.