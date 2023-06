Pubblicità

Prima riconferma per la Limpiados Volley, società di pallavolo che ha chiuso la stagione agonistica con ottimi risultati. Ufficiale infatti la riconferma di Giuseppe Sorrusca nel ruolo di allenatore.

“La Limpiados Volley parte dall’allenatore e dà piena fiducia a Sorrusca Giuseppe per l’incarico di primo allenatore nella stagione 2023/2024. Sorrusca, il quale ha il Primo Grado di allenatore, ha iniziato ad allenare le giovanili della Limpiados nel 2016, durante gli anni successivi si è sempre dedicato alla crescita del settore giovanile mentre dal 2020 si è trovato a dover ricoprire il ruolo di tecnico della prima squadra con la piena fiducia della società, il lavoro svolto ha fatto sì che si creassero i presupposti per una riconferma”.

“Contento e grato dell’incarico”

“Sono molto contento e grato dell’incarico. – spiega Sorrusca – Lo vivo con un grande senso di responsabilità perché la Limpiados Volley è come se fosse una famiglia. Spero di essere all’altezza dell’incarico, so che sarà difficile, perché abbiamo una squadra giovane; credo tuttavia che lavorando di squadra, con umiltà, spirito di sacrificio e costanza, nessun ostacolo sia insormontabile”.

Sorrusca arriva da una stagione entusiasmante durante la quale con la squadra under 16 femminile ha vinto il titolo territoriale fermandosi ai quarti di finale Regionale, mentre nelle altre categorie ha raggiunto posizioni di alto livello nonostante la giovanissima età delle atlete. “Credo che gli obiettivi in una stagione siano molteplici. Ogni atleta dovrà avere dei target nei fondamentali, e noi come staff dovremo essere bravi a fornire loro il supporto e gli strumenti necessari per raggiungerli. Dovremo inoltre far confluire il tutto in un bel gioco di squadra per riuscire a offrire uno spettacolo piacevole al nostro pubblico”.

Infine anche il Presidente Angelo Cellura sottolinea la stima riposta nei confronti dell’allenatore: “La scelta di affidare questo compito a Sorrusca G. è stata naturale, non abbiamo mai smesso di lavorare con lui per la stagione in arrivo, in quanto era scontato per la società che si sarebbe proseguito insieme. Siamo stati estremamente contenti del suo operato, abbiamo sintonia su quelli che sono i progetti, e quindi la scelta di consegnare la conduzione sia della prima squadra che delle giovanili a lui non è mai stata messa in discussione”.