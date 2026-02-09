ADV

Ancora una vittoria per la Limpiados Volley.

Continua la striscia positiva per le ragazze allenate da coach Sorrusca che fuori casa nel difficile campo delle Red Foxs di San Giovanni Gemini conquistano altri 3 punti. Una vittoria che proietta la Limpiados al secondo posto in classifica con una partita in meno rispetto alla capolista che dista solo 2 punti. Un match vinto 3 set a 1 dalle ragazze licatesi che hanno condotto la gara in maniera agevole salvo per qualche calo di concentrazione che ha permesso alle padrone di casa di rientrare in partita. Adesso per capitan Gueli e compagne ci sarà una settimana di stop per poi ritornare in campo a Canicattì il 22 febbraio per l’ultima giornata del girone di andata. “Siamo quasi al giro di boa” commenta il Presidente Cellura Angelo, “i risultati parlano di una squadra in forte crescita che sta trovando la giusta quadra e si dimostra solida e determinata. Le ultime due gare hanno dato molti segnali positivi e cercheremo di mantenere ed alzare gli standard di gioco”. Si prospetta dunque un campionato da protagonista per le ragazze della Limpiados che cercheranno di raggiungere l’obiettivo play off per la promozione in serie D.