La Limpiados Volley continua a correre forte e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sabato scorso, sul campo ostico di Ribera, la formazione licatese ha conquistato una vittoria fondamentale, imponendosi con autorità e portando a casa tre punti che valgono oro. Un successo netto, frutto di concentrazione, qualità e una mentalità ormai da grande squadra.

Con questo risultato la Limpiados non solo conferma il primato in classifica, ma manda anche un messaggio chiaro alle dirette inseguitrici: la vetta non è in discussione. La squadra ha mostrato maturità nei momenti chiave del match, gestendo con lucidità i passaggi più delicati e affondando i colpi quando serviva.

La vittoria di Ribera rappresenta un tassello decisivo nella corsa verso l’obiettivo stagionale, perché proprio quei tre punti hanno sancito la qualificazione matematica ai playoff per la Serie D. Un traguardo costruito settimana dopo settimana, con lavoro, sacrificio e una crescita costante.

Ora il calendario sorride alla Limpiados: restano soltanto tre partite da disputare, tutte tra le mura amiche. Un vantaggio non da poco, considerando il calore del pubblico licatese e la solidità che la squadra ha sempre mostrato in casa.

Queste ultime sfide serviranno a consolidare ulteriormente il primato, affinare i meccanismi e arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile, sia fisica che mentale.

La Limpiados Volley sta vivendo una stagione straordinaria, fatta di continuità, entusiasmo e un’identità di gioco sempre più definita. La vittoria di Ribera non è solo un altro risultato positivo, ma la conferma di un percorso costruito con intelligenza e ambizione.

Ora l’obiettivo è chiaro: chiudere al meglio la regular season e presentarsi ai playoff con la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo.