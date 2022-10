Primo test match per le ragazze della Limpiados volley, che con la categoria under 18 hanno affrontato le pari età del Campobello e del Gela. La compagine licatese, allenata da Mr.Sorrusca, si è mostrata in una discreta forma disputando due ottimi match. “Sono contento della prestazione ma c’è ancora da tanto da lavorare”, le parole dell’allenatore, “in quanto la squadra hai in rosa diverse ragazze 2008 e 2009 che sono acerbe e molto più giovani rispetto al campionato under 18 che affronteranno”. Il test match si è disputato fuori casa nella piccola palestra di Campobello con una cornice di tifosi invidiabile. Il presidente Angelo Cellura, afferma: “siamo soddisfatti del gioco espresso dalle ragazze e siamo sicuri che con il lavoro in palestra si raggiungeranno ottimi risultati. Siamo solo alla prima di una lunga serie di allenamenti congiunti che vedranno impegnate tutte le nostre categorie, under 14/16/18 e prima div. femminile e under 17/19 maschile”. Intanto la società conta ad oggi circa 110 tesserati e continua a svolgere gli allenamenti presso la palestra scolastica della V.Greco. Le atlete convocate per la gara sono state: Gueli M. , Bona G.,Incorvaia G. Damanti M., Terranova S., Marino S. , Vitali N., Re G., De Marco G., Bellei G., Lauria M., Todaro A.