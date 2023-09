Pubblicità

Con l’inizio delle attività del minivolley adesso la Limpiados ha fatto partire gli allenamenti di tutte le cateogorie. I primi ad iniziare sono state le ragazze under 18 e prima divisione , poi le ragazze under 13,14,16 ed i ragazzi under 17 e 19, da martedì hanno iniziato ad allenarsi anche i piccolissimi. Il numero degli atleti tesserati è in forte crescita dimostrando il trend positivo della società negli ultimi anni. Il presidente Angelo Cellura si dice soddisfatto dai risultati in termini di iscrizione per la nuova stagione sportiva. Ad oggi, afferma il Presidente, siamo a più di 100 tesserati e non abbiamo ancora chiuso il periodo per le adesioni, ogni gruppo conta quasi 30 elementi da allenare e fortunatamente abbiamo uno staff tecnico preparato e qualificato per poter seguire nel migliore dei modi tutti gli atleti. La limpiados ha già programmato i primi test match in vista dell’inizio dei campionati , infatti domenica ,con la squadra di prima divisione ,sarà di scena a Cattolica Eraclea per un allenamento congiunto con la squadra guidata da Coach Luigi Russo. Un altro appuntamento importante per la Limpiados Volley sarà giovedi 28 settembre presso la palestra della V.Greco con la delegazione della Special Olympics, per iniziare un percorso formativo al fine di svolgere l’attività di pallavolo unificata in favore di soggetti con disabilità intellettiva. “Sarà un momento di crescita importante al fine di veicolare il messaggio di uno sport inclusivo e senza barriere”, le parole del Coach Sorrusca Giuseppe.