Esordio vincente per la Limpiados Volley nel campionato under 18 femminile. Le ragazze allenate da Mr Sorrusca hanno regolato la pratica Kanguro volley di Caltanissetta con un secco 3-0. Le ospiti non hanno mai impensierito le padrone di casa che aspettavano l’esordio per continuare quanto di buono avevano fatto la passata stagione. “Inizia nel migliore dei modi questo campionato, afferma il Presidente Angelo Cellura, crediamo molto in questo gruppo formato da ragazze meravigliose sia dentro che fuori dal campo. Sono soddisfatto sia della vittoria netta che dei miglioramenti delle ragazze che hanno dimostrato di avere una crescita sportiva importante. A breve inizieranno gli altri campionati femminili ovvero l’under 14,16 e la prima divisione femminile nonché l’under 19 maschile. L’obiettivo in ogni competizione è dare il massimo per crescere, migliorare e divertirsi giocando a pallavolo. Per la Campagna contro la violenza sulle donne abbiamo osservato un minuto di rumore iniziativa promossa dalla federazione italiana pallavolo”.

Ritornando alla cronaca della gara, il risultato non è mai stato messo in discussione. Il primo set le padrone di casa partono fortissimo con un parziale di 11/1 per poi concludere il set 25/09. Il secondo parziale complice un calo di concentrazione ha visto rientrare in partita la Kanguro che è rimasta appaiata fino al 20/20 poi lo strappo decisivo di Aronica e compagne portano il set sul 25/22. Il terzo e ultimo set è andato senza grandi sussulti verso il 25/11 testimoniando la bella prestazione delle ragazze di coach Sorrusca.