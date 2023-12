Pubblicità

Terza vittoria su 3 partite e primo posto in classifica per le under 18 Limpiados Volley. Ieri in trasferta contro il Volley GELA capitan Marino e compagne hanno sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali conquistando i 3 punti con un netto 0/3. Le avversarie pur avendo tanta qualità non sono riuscite a tenere testa alla squadra guidata da coach Sorrusca. La cronaca della gara vede un primo set giocato alla perfezione dalla Limpiados che non sbaglia praticamente nulla sia in ricezione che in attacca chiudendo il set con il punteggio di 14/25. Il secondo parziale vede una gara più equilibrata con le padrone di casa che rimangono aggrappate al set fino al 20 pari, poi lo scatto decisivo di Marino, Vitali e Aronica che chiudono il set 22/25 portando il match sullo 0/2. Il terzo e ultimo parziale non ha grandi sussulti e viene condotto in maniera agevole dalla Limpiados che vince fuori casa e conquista il primo posto in classifica. Al di là dei parziali che possono ingannare la gara è stata equilibrata con scambi lunghi e di qualità che hanno dimostrato come sia il Volley Gela che la Asd Limpiados Volley siano delle ottime squadre che esprimono una bella pallavolo.

Limpiados volley: De Marco (p), Marino(S), Vitali (S), Aronica (O), Russo (O), Lauria (C), Todaro (C), Controversio M. (L), Controversio P. (L), Bellei (C)