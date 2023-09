Pubblicità

In occasione della settima europea dello sport, l’Asd Limpiados Volley in collaborazione con la Special Olympics Italia/Sicilia e le associazioni Orizzonte e Ecoplast volley Gela, ha organizzato lo “Special Volley Day”. L’evento, fortemente voluto dal responsabile regionale Saluci N. e dal referente territoriale Blanco G e sposato con entusiasmo dal Presidente Cellura A., ha previsto degli incontri di pallavolo unificata, ovvero squadre composte da atleti con e senza disabilità, ed è stato un momento di crescita per tutti i partecipanti e per chi ha assistito allo spettacolo messo in campo dai ragazzi e dalle ragazze. Particolarmente emozionato Il presidente della Limpiados Cellura afferma: “Lo Sport Unificato è uno strumento potentissimo di inclusione sociale, consente davvero di mettere tutti sullo stesso piano senza distinzioni tra gli uni e gli altri. Spero che sempre più partner si avvicinino alla disciplina della pallavolo unificata. Far parte di un team Unified cambia, sia per gli atleti, sia per i partner, il modo con cui si guarda agli altri, permette di capire che tutti hanno dei talenti, tecnici e non, che vengono fuori quando se ne ha l’opportunità”. “L’aspetto più importante della giornata di ieri è stato il coinvolgimento delle nostre atlete under”, continua il tecnico federale della Limpiados Sorrusca G., “che si sono messe in gioco ed hanno provato l’emozione della pallavolo unificata, dare loro il messaggio che non esistono barriere nello sport come nella vita è uno degli obiettivi che noi, come educatori prima e come tecnici poi, dobbiamo prefissare e raggiungere”. Adesso la Limpiados Volley, affiliandosi alla Special Olympics, con i suoi tecnici Sorrusca Giuseppe, Caterina Amato e Gueli Marta inizieranno un percorso formativo che nel breve porterà la società a poter svolgere la pallavolo unificata nel nostro territorio.