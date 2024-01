Pubblicità

È andato in scena il derby tra S.Sofia e Limpiados, gara valevole per il campionato under 16 femminile. Ad aggiudicarsi il match è stata la Limpiados volley che continua nella sua incredibile striscia di vittorie consecutive. Il match non è mai sembrato in bilico per capitan Marino e compagne che hanno regolato la pratica con il punteggio di 3 set a 0. Un’altra vittoria dunque per la squadra guidata da Mr. Sorrusca che a Gennaio sarà impegnata in un vero e proprio tour de force con 18 gare in meno di 30 giorni. Il Presidente Cellura “sono soddisfatto del risultato, ma il nostro obiettivo rimane la crescita del livello tecnico delle ragazze. Sarà difficile mantenere la lucidità visto che la squadra giocherà ogni tre giorni. Il lavoro svolto in palestra dal sottoscritto e dal Mr Sorrusca sta dando i suoi frutti e lo dimostrano i tanti esordi in quest’ultima partita come i Centrali Rizzo Matilde, Peritore Maja, Porrello Silvia”. Il punteggio finale è stato di 17/25-9/25-16/25 , prossimo appuntamento sarà venerdì 5 gennaio a Santa Caterina Villarmosa.