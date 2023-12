Pubblicità

Continua la striscia positiva della Limpiados volley che ieri tra le mura amiche ha conquistato la quarta vittoria consecutiva rimanendo saldamente al primo posto nel campionato under 18. Un match difficile contro il Dinamica Volley, attualmente secondo, ma le ragazze della Limpiados hanno trovato la giusta chiave per avere la meglio sulle avversarie. La cronaca del match vede un primo set equilibrato che viaggia punto a punto dimostrando la qualità di entrambe le squadre, poi lo strappo decisivo delle padrone di casa che si aggiudicano il primo parziale 25/21. Il secondo set vede ancora avanti le ragazze di casa allenate da coach Sorrusca che mantenendo alta la concentrazione conducono sempre in vantaggio chiudendo con il punteggio di 25/19. Il giusto approccio al terzo set di capitan Marino e compagne non consentono alla Dinamica di rientrare in partita ed anche il terzo parziale se lo aggiudica la Limpiados 25/18. “Una partita più difficile di quanto si possa pensare guardando il risultato, commenta il Presidente Angelo Cellura, gli scambi lunghi con attacchi e difese dimostrano il buon livello di entrambe le squadre. Stiamo attraversando un momento straordinario, continua Cellura, nei campionati giovanili under 16 e under 18 guidiamo la classifica da imbattuti, al di là del risultato del campo siamo soddisfatti del livello di crescita delle ragazze che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti in palestra. Adesso subito testa ai prossimi impegni anche perché il calendario è fitto infatti già domenica saremo in campo per l’esordio in Prima Divisione”. Dunque un inizio stagione da incorniciare per la Limpiados volley che fa del settore giovanile il suo punto di forza tesserando ogni anno più di 100 atlete.