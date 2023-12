Pubblicità

Comincia bene la Limpiados Volley, ai nastri di partenza del campionato di Prima divisione femminile. La squadra del presidente Cellura e guidata da coach Sorrusca ha vinto e convinto nel match d’esordio, giocato in casa contro il San Biagio Platani. Secco 3/0 per le padrone di casa, l’esito dei parziali 25/17-25/21-25/16 dimostrano la superiorità e l’ottima prestazione del sodalizio licatese. Una vittoria che fa ben sperare per il futuro del campionato. “Era un match che ci dava sfavoriti sulla carta, le parole di capitan Marta Gueli, ma il lavoro svolto in palestra sta dando i suoi frutti e l’intesa con le compagne cresce sempre di più, sappiamo che è un campionato difficile ma anche se siamo giovani vogliamo dire la nostra”.