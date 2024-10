L’inizio dei campionati è ormai alle porte, si parte il 3 novembre con il campionato under 18 in casa della Seap Aragona, società che attualmente milita in serie D.

La Limpiados Volley guidata ancora una volta da Coach Sorrusca si presenta ai nastri di partenza con l’obbligo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Inserita nel girone A, la compagine licatese sfiderà l’Aragona, il Ribera Volley, il Vigata di Porto Empedocle ed il Canicatti. Il roster è stato impegnato nelle ultime settimane in un paio di test match che hanno mostrato il buono stato di forma delle ragazze. A breve partiranno anche i campionati under 16/14 e la prima divisione Femminile che sarà trasmessa in diretta streaming da Lanterna Tv. “Siamo soddisfatti del percorso fatto fino ad oggi, e riuscire a partecipare a tutti i campionati femminili e tesserare più di 150 atlete rimane motivo di orgoglio” queste le parole del Presidente Angelo Cellura che continua “Invito tutti gli appassionati a seguirci sia dal vivo che in palestra durante le gare dei campionati, vi aspettiamo numerosi”.