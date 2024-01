Pubblicità

Si è conclusa un’altra settimana di impegni per la Limpiados volley. La società ha disputato 3 match in appena 4 giorni terminati con un bilancio positivo. Sono stati i ragazzi dell’under 19 maschile che sul difficile campo di Gela hanno conquistato una importante vittoria al tie break, sabato invece le ragazze della prima divisione hanno dovuto cedere il passo alla capolista Aragona in una gara nervosa e piena di errori, infine domenica mattina l’under 18 femminile conquista i 3 punti in trasferta blindando il primo posto in classifica. “È un momento difficile della stagione, dichiara il Presidente Cellura, le ragazze accusano un calo fisico conseguenza di una preparazione atletica importante fatta ad inizio stagione, adesso bisogna smaltire un po’ di carico ma è difficile giocando ogni 2 giorni. Giunti quasi al giro di boa nei diversi campionati il bilancio è più che positivo, in tutti i campionati la Limpiados è in zona playoff”.

Soddisfatto anche Mr. Sorrusca: “abbiamo un roster competitivo e completo anche se molto giovane, e questo ci permette di avere soluzioni alternative quando qualche ragazza è a corto di ossigeno. Speriamo di continuare a fare risultato e crescere come squadra“. La prossima settimana la Limpiados volley è attesa da altri 3 match importanti tutti in trasferta.