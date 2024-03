Pubblicità

Si è disputata domenica pomeriggio la semifinale in gara unica del campionato under 18 femminile tra la Limpiados Volley e il S.Barbara Sommatino. In una cornice di pubblico dalle grandi occasioni le padrone di casa hanno ottenuto una vittoria che vale il pass per la finalissima. Grazie al 3/0 ottenuto dalle ragazze di coach Sorrusca la compagine licatese disputerà la finale in casa contro il Vigata di Porto Empedocle . La cronaca del match vede una partenza equilibrata da parte delle squadre che viaggiano appaiate fino al 20/20 poi l’opposto Aronica nel suo turno di battuta infila 5 ace che valgono il primo set. Nel secondo parziale le ospiti giocando un’ottima pallavolo conducono il set avanti ma sul finale il ritorno di capitan Marino e compagne costringonle avversarie a capitolare . Il terzo set non ha avuto grandi sussulti dominato sin dall’inizio dalle padrone di casa grazie agli attacchi di Vitali ed ai muri delle centrali Todaro e Bellei. Magistrale come sempre la regia della palleggiatrice De Marco. “Siamo davvero felici del risultato ottenuto, già essere tra le migliori under della provincia è un orgoglio, andarci a giocare una finale è sempre emozionante “queste le parole di Angelo Cellura presidente della Limpiados, continua “ le ragazze sono state fantastiche ed i tifosi ancora di più, vedere tutte queste persone sugli spalti è stato entusiasmante“. Adesso testa alla finale che si giocherà sempre a Licata la prossima settimana.