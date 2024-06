Pubblicità

Si sono concluse le attività della Limpiados Volley. È’ stata una stagione faticosa ma piena di soddisfazioni, non solo sportive come le vittorie conquistate sul campo ma anche umane. Sono nate nuove amicizie, si sono consolidate le vecchie rendendo ancora una volta la Limpiados Volley una vera e propria famiglia. È tempo di fare il bilancio della stagione e dal punto di vista sportivo non possiamo che essere soddisfatti. Ancora una volta portiamo a casa un titolo under questa volta sono le ragazze U18 che salgono sul gradino più alto del podio. Secondo posto per le under 16 nel proprio girone, terzo posto per l’under 14 ed infine termina ai quarti di finale la corsa al titolo della Prima Divisione. Queste sono i risultati della femminile, la maschile non è riuscita nell’impresa dello scorso anno ed ha chiuso il campionato al quarto posto. Abbiamo formato tantissime atlete, circa 150, grazie alla collaborazione dei nostri tecnici Sorrusca G., Gueli M. , Amato C. e Grillo M. che con la loro passione portano avanti il progetto Limpiados. Nonostante la stanchezza siamo già a lavoro per programmare la stagione futura che riserverà parecchie sorprese e ovviamente siamo a lavoro per le attività estive e per i tornei di beach volley.