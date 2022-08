Pubblicità

Si è concluso qualche settimana fa il torneo di beachvolley “Limpiados 2022”, il classico appuntamento estivo organizzato dalla Asd Limpiados Volley di Licata che sancisce di fatto la fine della stagione sportiva ed apre le porte a quella nuova che inizierà il primo settembre. E’ una Limpiados Volley che, anche per la prossima stagione sportiva, intende ripartire dal proprio settore giovanile che negli ultimi anni sta diventando il punto di forza della società. Ad annunciarlo è stato il Presidente Angelo Cellura: “ripartiremo dalle nostre squadre giovanili under 13, 14, 16, 18 femminili e under 17 e 19 maschili, e di sicuro prenderemo parte anche al campionato di Prima Divisione Femminile. Per questa stagione che verrà, considerando il valore dei gruppi giovanili della Limpiados Volley stiamo puntando a valorizzare al massimo le nostre giocatrici, come abbiamo fatto lo scorso anno con Marino S. e Vitali N. convocate nella rappresentativa provinciale”. Anche lo staff tecnico viene confermato con il MR.Sorrusca G., allenatore con il Primo Grado e Secondo Livello giovanile ed il nuovo tecnico Amato C., fresca di patentino, che si occuperà principalmente del minivolley. Questi saranno gli ultimi giorni di riposo per la Asd Limpiados volley che inizierà la sua preparazione atletica già il primo di settembre per tutte le categorie.