La Limpiados Vivere&Viaggiare, squadra che parteciperà al campionato di prima divisione, ieri è stata impegnata in un test difficile con la S.Barbara di Sommatino. Società quest’ultima che vanta una storia importante e piena di talenti venuti fuori dal piccolo centro agrigentino. I set disputati hanno dimostrato un buon livello di gioco e lo dimostrano i parziali 23/25 – 28/26. Entrambe le squadre schieravano in campo atlete giovanissime anche se Sommatino poteva contare su qualche elemento di esperienza. Le ragazze della Limpiados hanno dimostrato di essere cresciute negli ultimi mesi fatto sta che con atlete 2007 e 2008 hanno tenuto testa alle avversarie. Mr. Sorrusca si ritiene soddisfatto dell’impegno messo in campo dalle atlete anche se bisogna lavorare ancora tanto, i margini di miglioramento ci sono. Disputare un campionato con delle 2007/2008 sarà una sfida tosta ma confidiamo nelle capacità delle nostre ragazze.