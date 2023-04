Pubblicità

Ieri al Pala Livatino di Canicattì si è disputata la finale valevole per il titolo di campione territoriale Akranis Under 16 femminile. In una cornice di pubblico dalle grandi occasioni le due squadre finaliste ovvero la Limpiados Volley di Licata e la Dinamica di Santa Caterina Villermosa si sono contese il trofeo provinciale. Ad avere la meglio è stata la Limpiados Volley che giocando una partita perfetta ha superato con un netto 3/0 le avversarie, risultato che alla vigilia non era per niente scontato. Le ragazze guidate da Mr.Sorrusca hanno coronato una stagione straordinaria caratterizzata da una continua crescita singola e di squadra con all’attivo 10 vittorie su 12 gare disputate. La cronaca della gara vede Capitan Marino e compagne dominare il primo parziale che si chiude con un perentorio 25/8 , a fare la voce grossa ad inizio set sono stati i centrali Todaro A. con ben 7 muri punto e Bellei G. con diversi ace. Il secondo set parte equilibrato fino a metà, poi la regia perfetta di De Marco riesce ad innescare Marino, Vitali e Aronica che firmano il 25/15. Nell’ultimo set la Dinamica esce in pratica dal campo e le ragazze della Limpiados con gli inserimenti dalla panchina di Re G. e Lauria M. chiudono con il punteggio di 25/11. Contributo essenziale alla vittoria è stato dato dai Liberi Controversio P. e Bonvissuto V. che hanno blindato la difesa e ricostruito in maniera precisa ogni azione.

“Siamo soddisfatti ed orgogliosi del risultato raggiunto”, afferma il Presidente Angelo Cellura,”la vittoria finale non era per niente scontata visto il valore delle avversarie, tuttavia le nostre ragazze sono state perfette. E’ stata una stagione lunga e faticosa che però ha fatto crescere in maniera importante tutte le ragazze del roster. Adesso ci attende la fase regionale a Trapani dove sarà di sicuro una partita difficile ma dove andremo a giocarcela a viso aperto.” Anche il Mr. Sorrusca si congratula con le sue atlete per l’impegno dimostrato durante la stagione dichiarando: “abbiamo avuto dei momenti difficili ma con il lavoro in palestra e la passione siamo riusciti in questa piccola impresa. Un applauso va alle ragazze per la loro determinazione, impegno e passione per questo sport.”