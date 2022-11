Pubblicità

Due vittorie su tre gare disputate è il bottino ottenuto dalla Limpiados volley nella settimana appena trascorsa. L’unica battuta di arresto le ragazze guidate da Mr. Sorrusca l’hanno avuta nel campionato Under14 mentre nel torneo Under18 e Under 16 arrivano due vittorie rispettivamente in casa nel derby contro la S.Sofia ed in trasferta contro l’Aragona. I campionati sono appena iniziati ma già si parla di big match che vedrà martedì 29/11 la Limpiados ospitare la capolista Sommatino, che guida la classifica Under18.