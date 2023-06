Pubblicità

La Limpiados Volley riparte da Giuseppe Sorrusca. Come già anticipato nei giorni scorsi, la società pallavolistica ha scelto la via della continuità, come spiegato dal presidente Angelo Cellura ai microfoni di Monday Night.

Limpiados Volley, Cellura: “Con Sorrusca un progetto a lungo termine”

Intercettato telefonicamente da Lanterna TV, Angelo Cellura – presidente della Limpiados Volley – ha dichiarato: “La scelta della società di riconfermare Sorrusca alla guida tecnica sia nel settore maschile che in quello femminile e sia a livello giovanile che senior è stata abbastanza facile. Più che dettata dai risultati, che sono stati ottimi, è stata una scelta basata sulla progettualità. Con lui c’è un progetto a lungo periodo, abbiamo una visione comune su quello che la società dovrebbe fare nei prossimi anni e sugli obiettivi futuri. I risultati sono comunque stati ottimi, ma la scelta si è basata su un progetto condiviso e pluriennale”.

Cellura ha poi proseguito: “Per il prossimo anno, a livello sportivo, contiamo di ripetere gli ottimi campionati di questa stagione. Contiamo di far bene con l’U16 e l’U18 femminile, ma anche in tutte le altre categorie. Abbiamo ottenuto un secondo posto nell’U13 e due terzi posti nell’U17 e U19 maschile. L’obiettivo principale è riconfermare la partecipazione ai campionati di ogni categoria. Oltre alla riconferma di Sorrusca, abbiamo riconfermato anche Caterina Amato nel mini volley. Ora stiamo lavorando per aggiungere una nuova figura che stiamo già formando”.