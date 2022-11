Test match positivo quello svolto domenica dalle ragazze della Limpiados volley contro la formazione del Cattolica Eraclea allenata da Mr. Russo L.

In vista del campionato di prima divisione ormai prossimo alla partenza, le due formazioni hanno provato schemi e testato la forma fisica. Le impressioni del tecnico Mr. Sorrusca sono state buone nonostante abbia un roster decisamente giovane farcito da tante 2008 e 2009. “Le ragazze sono cresciute tantissimo ed hanno notevoli margini di miglioramento – queste sono le parole del tecnico della Limpiados Volley”. Anche il presidente Angelo Cellura ha espresso soddisfazione per la prestazione: il duro lavoro svolto in palestra sta dando i suoi frutti, si è formato un bel gruppo affiatato e lo dimostra il fatto che le ragazze quando giocano si divertono.

Tra 15 giorni iniziano i campionati di categoria con la Limpiados volley presente in tutte le categorie under 13, 14, 16, 18 e prima divisione femminile e under 17 e 19 maschile. Sarà un anno pieno di impegni ma ci sono tutte le condizioni per fare bene.