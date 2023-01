Pubblicità

Si è svolto sabato il secondo allenamento della rappresentativa femminile del comitato Akranis. L’obiettivo è quello di selezionare le migliori ragazze 2009/2010/2011 delle province di Caltanissetta e Agrigento al fne d costruire la squadra che parteciperà al trofeo dei territori, uno degli appuntamenti di maggior prestigio per la pallavolo giovanile. Sono 3 le atlete della Limpiados Volley che hanno preso parte all’allenamento svolto sul parquet del palazzetto dello sport di Cattolica Eraclea ovvero Bonvissuto Clara classe 2010, Matilde Lauria e Zagra Alida classe 2009. “Siamo orgogliosi – dichiara il Presidente Angelo Cellura – della partecipazione delle nostre ragazze poichè dimostra il buon lavoro fatto in palestra durante questi mesi. Queste esperienze servono alle ragazze per crescere sportivamente ed umanamente, certo da parte nostra c’è grande soddisfazione riuscendo a portare alla selezione per il secondo anno consecutivo diverse ragazze del nostro organico”.