Si respira aria di futuro in casa Limpiados Volley. Nel campionato under 14 femminile, infatti, la formazione guidata da Mr. Sorrusca Giuseppe conquista ben 3 vittorie su 4 gare disputate. Al secondo posto in classifica dietro il solo Ribera le giovanissime atlete stanno avendo un risultato che va oltre ogni aspettativa essendo tutte alla prima esperienza. Frutto del lavoro svolto in palestra in maniera seria e professionale. Non è facile allestire una squadra competitiva in queste categorie, spiega il Presidente Angelo Cellura, servono tecnici preparati ed istruttori qualificati, non si tratta di allenare ragazze già pronte dal punto di vista tecnico, in questo caso di devono ancora plasmare. Siamo felici, continua Cellura, del fatto che avendo un vivaio così numeroso possiamo guardare al futuro con ottimismo .

Risultati dell’ultima giornata : Santa Sofia – Limpiados Vivere&Viaggiarr 0/3

Limpiados vivere&viaggiare – Ribera 2/1

Formazione: Urso Anita,Marino Simona, Vitali Nicolle , Martina Guidotti, Giulia Pregadio, Zagra Alida, Controversio Priscilla, Bonvissuto Valery