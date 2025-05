Si è concluso lo “Spike Day 2025”! La Limpiados Volley, organizzatore dell’evento, voleva ringraziare le società sportive che hanno partecipato alla giornata di festa ovvero Campobello di Licata, Riesi, Canicattì, Ribera, Sommatino e Porto Empedocle. Più 160 atleti partecipanti si sono sfidati in un torneo di S3 Volley dove l’amicizia è il cuore pulsante dell’evento. Fin dal primo servizio, si respira un’atmosfera di entusiasmo e condivisione dove le squadre di amici si sfidano con grinta ma sempre nel rispetto reciproco, scambiandosi sorrisi e gesti di fair play. Al termine di ogni partita, i giocatori si abbracciano, si scambiano consigli e si congratulano, dimostrando che l’importante non è solo vincere, ma divertirsi e crescere insieme.A bordo campo, tra musica , food&drink, si rafforzano legami e si creano nuove amicizie, un evento così non è solo sport, è un’occasione per celebrare i valori più belli: rispetto, condivisione e amicizia.