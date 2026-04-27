Angelo Cellura – Presidente della Limpiados volley – traccia un bilancio al termine della regular season che ha visto primeggiare la formazione femminile nel campionato di Prima Divisione.

Una stagione immensa: numeri, persone, valori. E zero riflettori.

Si è appena conclusa una stagione sportiva che definire imponente è riduttivo.

Abbiamo disputato 60 gare ufficiali tra U14, U15, U16, U18, U19 e Prima Divisione, di cui 30 giocate in casa.

Tantissime gare che hanno portato a Licata squadre da tutta la provincia di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, trasformando ogni weekend in un piccolo evento sportivo.

Abbiamo ospitato centinaia di persone, famiglie, dirigenti, atlete, accompagnatori.

Abbiamo fatto conoscere la nostra città, le nostre strutture, la nostra accoglienza.

Abbiamo fatto giocare centinaia di ragazze, impegnate nella sana pratica sportiva, nella crescita personale, nel rispetto delle regole e degli altri.

Abbiamo costruito relazioni, educato, formato, dato opportunità.

Tutto questo senza clamore, senza palchi, senza fuochi d’artificio.

Solo lavoro, passione e responsabilità educativa.

Eppure, nonostante l’enorme valore sociale e sportivo di ciò che facciamo, la considerazione ricevuta è spesso minima.

Lo abbiamo visto chiaramente: per alcune iniziative sportive — come la tappa delle moto d’acqua o la festa per la promozione del Licata Calcio in Serie D, celebrata come un salto in Serie B — si sono mossi tutti, istituzioni comprese, con entusiasmo e sostegno immediato.

Per lo sport che forma i giovani, che riempie le palestre (sempre fatiscenti) ogni settimana, che porta persone in città tutto l’anno, invece, l’attenzione è molto più flebile.

Non è una polemica.

È un dato di fatto.

Ed è anche un invito.

Perché se davvero vogliamo una Licata che cresce, che investe sui giovani, che crede nello sport come strumento educativo e sociale, allora è il momento di riconoscere il valore di chi lavora ogni giorno per questo.

Noi continueremo a farlo, con la stessa passione di sempre. Ma sarebbe bello, ogni tanto, non farlo da soli.

Angelo Cellura – Presidente della Limpiados Volley Licata